طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المُجتمع الدولي باحترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال لتمكين لجنة التحقيق الأممية الدائمة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان من ممارسة مهامها على أرض الواقع وبكامل حريتها.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما كشف عنه الإعلام العبري بشأن إنشاء تنظيم إرهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة الفلسطينيين، ويتدرب على عمليات طعن إرهابية ورش غاز الفلفل، يعكس الثقافة السياسية التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل، خاصة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وممتلكاته.

واستنكرت الوزارة عمليات الهدم والتجريف المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، ومنع سلطات الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي، ولعدد من المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وكذلك الاعتقالات الجماعية التي تتم بشكل يومي، والتي تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والقصر والنساء.