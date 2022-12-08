أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك بالصين اليوم الخميس، نمو التجارة الخارجية للسلع في الصين بنسبة 8.6% سنويا لتصل إلى 38.34 تريليون يوان (حوالي 5.78 تريليون دولار) خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.



وزادت الصادرات بنسبة 11.9% سنويا إلى 21.84 تريليون يوان، بينما زادت الواردات بنسبة 4.6% عن العام الماضي إلى 16.5 تريليون يوان، وفقا للهيئة.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن تجارة الصين مع دول الآسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسب 5ر15% و7% و8ر4% سنويا على الترتيب.



في الوقت نفسه قفزت تجارة الصين مع الدول الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 4ر20% سنويا إلى 54ر12 تريليون يوان خلال الفترة نفسها.



وشهدت الشركات الخاصة زيادة في قيمة الصادرات والواردات بنسبة 6ر13% سنويا لتصل إلى 41ر19 تريليون يوان في الـ11 شهرا الأولى، بما يعادل 6ر50% من إجمالي حركة التجارة الخارجية للصين.