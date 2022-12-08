فرنسا تستعد لإجراء محاكاة لقطع الكهرباء بشكل إقليمي غدا

تعتزم السلطات الفرنسية إجراء محاكاة لانقطاع مؤقت وتحت السيطرة لإمدادات الكهرباء في إحدى المناطق غدا الجمعة.

يأتي ذلك في حين تتوقع فرنسا حدوث اختناقات في إمدادات الكهرباء خلال الشهر المقبل، بسبب خضوع عدد من محطاتها النووية لأعمال الصيانة.

لذلك بدأت الحكومة الاستعداد لقطع الكهرباء بصورة محلية في بعض المناطق خلال فترة ذروة الحمل الكهربائي على الشبكة بهدف تجنب حدوث أي انقطاع خارج عن السيطرة للكهرباء في البلاد.

وستقوم شركات إنتاج الكهرباء غدا بمحاكاة قطع الكهرباء دون قطعها فعليا، وإذا اضطرت فرنسا لقطع الكهرباء بالفعل عن أي منطقة فإنها ستقوم بالإعلان عن ذلك قبل القطع بيوم، حتى يمكن للمستهلكين الاستعداد لمثل هذا الانقطاع.