 جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة

غزة / تل أبيب - د ب أ
نشر في: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 1:16 م | آخر تحديث: الجمعة 8 ديسمبر 2023 - 1:16 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أنه واصل أمس الخميس قصف أهداف في قطاع غزة، حيث استهدف نحو 450 هدفا على الأرض، من الجو والبحر.

وأضاف الجيش أن قواته لا تزال تسعى إلى تحديد وتدمير منافذ الأنفاق والأسلحة وغيرها من البنية التحتية "الإرهابية"، وتابع أنه خلال المساء قصفت القوات، القدرات البحرية والاستخباراتية لحركة حماس بذخيرة دقيقة من البحر.

وفي مدينة خان يونس، أعلن جيش الاحتلال أنه جرى استهداف حركة حماس من الجو بضربات دقيقة. واستمرت الغارات الجوية ساعتين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية حاصرت منزل قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وأن "العثور عليه مسألة وقت".


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