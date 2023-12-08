"نقطة ثمينة" هو التعبير الذي اتفقت عليه كل الصحف الجزائرية تعليقًا على التعادل الذي حققه فريق شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة، أمام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة الأهلي مع شباب بلوزداد مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وحاول الأهلي طوال الـ90 دقيقة هز شباك الفريق الجزائري إلا أنه فشل في تحقيق ذلك، ليخرج من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل 7 أيام فقط من مباراته الأولى في كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية حتى 22 ديسمبر الجاري.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي في الدور ربع النهائي من مونديال الأندية، مع الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة ستقام يوم 12 ديسمبر الجاري.

النهار.. شباب بلوزداد يحقق تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي

وبالعودة للحديث عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، سنجد صحيفة "النهار" التي أشارت إلى أن الأهلي لم يعرف طريق مرمى رايس مبولحي، حارس بلوزداد.

وأضافت أن الفريق الجزائري عاد من مصر بنقطة ثمينة بعدما قدم مباراة مميزة بالأخص في الشوط الثاني، عندما سيطروا على الأداء في منتصف الملعب.

وأتمت الصحيفة أن تغييرات المدرب ماركوس باكيتا، خدمة خطته مما نتج عنها الخروج بالتعادل الذي يعد بطعم الفوز، إذ أن هذه النقطة ستخدم الفريق الجزائري بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ميدياما الغاني.

الخبر.. شباب بلوزداد يعود بنقطة ثمينة من مصر

وأوضحت صحيفة الخبر الجزائرية، أن شباب بلوزداد عاد بنقطة ثمينة للغاية وذلك بعدما حصل عليها من التعادل مع منافس المجموعة الرابعة وهو النادي الأهلي.

وأضافت أن ممثل الكرة الجزائرية اكتفى بالدفاع في الشوط الأول الذي شهد عدة محاولات خطيرة لحامل اللقب لكن تألق الدفاع والحارس مبولحي أبقى النتيجة سلبية.

وأوضحت أن الشوط الثاني تميز أداء شباب بلوزداد الذي اعتمد على الهجمات المرتدة وكاد أن يخادع الحارس محمد الشناوي في بعض المحاولات، وكانت أخطرها فرصة مزيان الذي توغل داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة ثلاثة مدافعين ثم يمرر نحو بوصوف الذي يسدد والعارضة تنقذ المحليين.

البلاد.. شباب بلوزداد يعود بتعادل ثمين أمام الأهلي

وركزت صحيفة "البلاد" على الفرص التي أنقذها حارس المرمى مبولحي خلال الشوط الأول، إذ وصفته بالحارس المخضرم والذي كان أحد أسباب خروج المباراة بالتعادل السلبي.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة المباراة ستخدم شباب بلوزداد للغاية، بالأخص أنه سيستقبل الأهلي في الجولة القادمة.