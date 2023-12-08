جناح الأديان يستضيف جلسة حوارية بعنوان الإيمان والشباب ومؤتمر المناخ COP28

استضاف جناح الأديان في COP28 خلال فعاليات، اليوم الجمعة، جلسة حوارية بعنوان: "الإيمان والشباب ومؤتمر المناخ COP28" بمشاركة عمر غباش مستشار وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة للشئون الثقافية، والسفير غير المقيم لدى الفاتيكان، والمطران كريستوف زخيا القسيس رئيس الأساقفة السفير البابوي لدى دولة الإمارات، والحاخام ديفيد روزين المستشار الخاص لشئون الأديان والشئون اليهودية، وعبد الله الشحي المدير التنفيذي بالإنابة لبيت العائلة الإبراهيمية.

وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على سبل تعزيز الجهود من أجل رفع مستوى الوعي في معالجة القضايا العالمية المعنية تغير المناخ، ودور الأديان في تعزيز مسؤولية الشباب، إضافةً إلى أهمية المبادرات المشتركة بين الأديان في مجال العمل المناخي.

وأكد عمر غباش، أن حلول معالجة الأزمة المناخية يمكن إيجادها خارج نطاق التفكير التقليدي، وعليه من الضروري الترحيب بالمبادئ والتقاليد الإسلامية التي تدعو إلى التعايش.

وأشار غباش إلى أنه عند تقبل فكرة أن الآخرين يقدمون حقائق بشأن التحديات المختلفة لا سيما تحدي المناخ، سيسهم ذلك في استكشاف أكبر عدد ممكن من الأفكار والحلول المبتكرة.

وأفاد المطران كريستوف زخيا القسيس، أن الجميع ملتزم أخلاقيًّا وروحيًّا بحماية كوكب الأرض والحفاظ على البيئة بالتزامن مع توفير مستقبل أكثر إشراقًا وأمانًا للجميع، وخاصة للأجيال الحالية والقادمة، مؤكدًا أن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية يدعو كل المجتمعات والشعوب بما في ذلك الشباب إلى التفكير في المسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع، واتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وبدوره شدد الحاخام ديفيد روزين على أن التعاون بين الأديان أصبح ضرورة في الوقت الراهن، فلابد من مشاركة القادة والرموز الدينية في المناقشات والسياسات المتعلقة بتغير المناخ، منوها بأن الأزمة المناخية ليست مشكلة علمية، بل هي سلوكيات بشرية خاطئة تؤثر على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن تغير المناخ هو أهم قضية الآن على الساحة العالمية لأن كوكب الأرض مهدد بالانهيار إذا لم نتخذ إجراءات عاجلة تحافظ عليه.

وأوضح عبدالله الشحي، أن تداعيات تغير المناخ تتسارع وتيرتها وأخطارها بشكل غير مسبوق، لكن هناك فرصة للتعاون والعمل المشترك لإجراء تغييرات جذرية وتحولات منهجية من شأنها تقليل الآثار السلبية للمناخ.

كما دعا القائمين على العمل المناخي إلى تلبية احتياجات المجتمعات للتكيف مع واقع المناخ الجديد ودعمهم في مواجهة الأزمة المناخية من أجل بناء عالم ينعم بالسلام والرخاء.