احتفالا بعيد الحانوكا اليهودي، وجه الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، رسالة إلى اليهود حول العالم، قال فيها، نشارككم الأحزان ونصلي من أجل عودة جميع الرهائن.

وشارك أوباما على حسابه الرسمي على إنستجرام، اليوم الجمعة، صورة له أثناء الاحتفال وإضاءة الشموع، مؤكدا في رسالته أهمية هذا الاحتفال قائلا: "لقد كان عيد الحانوكا دائمًا احتفالًا بالصمود، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال الوقت الذي شهدنا فيه ارتفاعًا في معاداة السامية هنا في الداخل وفي جميع أنحاء العالم".

وأضاف في رسالته: "إلى اليهود في كل مكان الذين يضيئون الشمعة الأولى هذه الليلة بدون أحبائهم، نشارككم الأحزان ونصلي من أجل عودة جميع الرهائن. ولكل من يعيش في هذا الوقت المظلم، لنفعل ما في وسعنا لنكون مصدرًا للضوء والأمل".

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ويبدو أن رسالة أوباما لم تحظ بقبول واسع، لا سيما في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة إبادة جماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث شهدت تعليقات المستخدمين، حالة من الشد والجذب ما بين مؤيد ومعارض، لما قاله أوباما.

وقالت إحدى المعلقات لأوباما: "هل تتحدث بجدية فعلا"، وقال أخر متهكما: "الاحتفال بينما دولة إسرائيل الإرهابية، ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية".

فيما أشارت إحدى المعلقات إلى أن أوباما يتبع السيناريو المرسوم له، ردا على من طالبته بالانتباه لما يحدث في قطاع غزة، حيث قالت "هل يمكنك يا أوباما أن تنتبه إلى ما يحدث في غزة؟".

وعبرت إحدى المعلقات عن صدمتها من احتفال أوباما كونه رجل من أصول إفريقية قائلة: "هذا صادم جدًا خاصة من رجل أفريقي أسود". ما دفع بأحد المعلقين لسؤالها عن الخطأ قائلا: "ما هو الخطأ عندما يقول رجل أسود عيد هانوكا سعيد؟ إنها عطلة عمرها 2400 عام"، لترد قائلة: "لا ينبغي للرجال الأفارقة السود الغفلة عن معاناة الشعوب المستعمرة".