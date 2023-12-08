صحة غزة: قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة.



وأوضحت الوزارة، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، مساء الجمعة، أن القناصة الإسرائيلية تعتلي المباني المحيطة بالمستشفى، وتطلق النار بكثافة باتجاه الساحات وغرف المرضى.



وتابعت: "الطواقم الطبية والجرحى بلا ماء أو طعام أو علاج"، مناشدة كل الجهات من أجل حماية الموجودين في مستشفى كمال عدوان وتوفير الماء والطعام والعلاج للجرحى والمرضى.



وأضافت: "نناشد كل شركاء العمل الصحي، العمل على إقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة في المناطق الغربية لخان يونس ورفح لتقديم الرعاية الصحية للنازحين نتيجة عدم قدرتهم من الوصول للخدمات الصحية".



وكانت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة، ارتفعت اليوم الجمعة، إلى 17487 بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي إن 313 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 558 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات يتعذر انتشالهم.



وذكر القدرة، أن ذلك يرفع إجمالي حصيلة الشهدا إلى 17487 فيما بلغ عدد المصابين 46480 مصابا، مضيفا أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.