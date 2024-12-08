المرصد السوري: دوي انفجارات عنيفة جراء غارات جوية إسرائيلية على ريف دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مستودعات كانت للفرقة الرابعة قرب مركز البحوث العلمية قرب العاصمة دمشق، إضافة إلى موقع عسكري سابق آخر في السلسلة الشرقية لجبال لبنان من جهة سوريا في محافظة ريف دمشق».

وأضاف في بيان عبر موقعه الرسمي، مساء الأحد، أن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق، كما استهدفت محيط قرية بيتيما بمنطقة جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، حيث دوت انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من المواقع المستهدفة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

وأشار إلى أنها المرة الثالثة على التوالي التي تستهدف بها إسرائيل الأراضي السورية خلال ساعات فقط.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 164 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 138 منها جوية و26 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 302 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 416 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 286 آخرين منهم بجراح متفاوتة.