وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية تدعو للاستمرار في تطبيق البطاقة الثقافية

قالت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية كلاوديا روت إنها تعتزم دعوة الحكومة الألمانية المقبلة إلى استمرار ما يسمى "البطاقة الثقافية".

وقالت روت في برلين: "بعد عام ونصف فقط من طرحها اتضح أن البطاقة الثقافية مؤثرة كأداة جديدة ومبتكرة لتعزيز الثقافة".

وتم تطبيق نظام البطاقة لتشجيع الشباب على المشاركة في العروض الثقافية، مثل الحفلات الموسيقية أو عروض السينما أو المعارض. وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر: "سيتعين على الحكومة الألمانية الجديدة أن تقرر في العام المقبل ما إذا كانت البطاقة الثقافية ستكون متاحة أيضا للشباب الذين سيبلغون 18 عاما في العام التالي"، مضيفة أنها تعتزم العمل لصالح تنفيذ ذلك.

وتخصص الحكومة الألمانية للشباب الذين بلغوا 18 عاما هذا العام أو سيبلغون ذلك إعانة مالية قدرها 100 يورو لشراء تذاكر حفلات موسيقية أو السينما أو معارض أو كتب أو وسائط تسجيل.

ويمكن لأولئك الذين ولدوا في عام 2006 الاستفادة من أموال "البطاقة الثقافية" ​​من خلال التسجيل في التطبيق الخاص بها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري. ووفقا لبيانات وزارة الدولة للشؤون الثقافية، يمكن بعد ذلك استخدام البطاقة حتى نهاية عام 2025. ولا يزال من الممكن أن يستفيد مواليد عام 2005 من أموال ميزانية البطاقة المخصصة للعام الماضي حتى نهاية عام 2024.

وحتى الآن قام ما يقرب من 179 ألف شخص من مواليد عام 2006 - والذين بلغوا سن الرشد هذا العام - بالاستفادة من "البطاقة الثقافية". وإجمالا استفاد من البطاقة منذ إطلاقها في يونيو 2023 حتى الآن حوالي 463 ألفا و300 شاب.

وكانت مشتريات الكتب أكثر الأنشطة التي أنفق عليها الشباب باستخدام "البطاقة الثقافية" بقيمة بلغت إجماليها 7ر20 مليون يورو، تلتها الحفلات الموسيقية والفعاليات المسرحية وكذلك دور السينما.