تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، سيتم غدًا الإثنين، إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

يعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة القطاعية، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

جدير بالذكر أن عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته بجمهورية مصر العربية جاءت بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع الأونكتاد.

وتطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء الخبراء الدوليين.