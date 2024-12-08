مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بترعة الفشن في بني سويف

لقي صباح اليوم الأحد 5 أشخاص مصرعهم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها في ترعة أبو شوشة بنطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة أبوشوشة، أمام كوبري سعد في نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وتبين من التحريات الأولية مصرع "محمد مصطفى عبدالعال، ومحمود حسن، ومحمد ورداني صابر، وحسن ربيع فتح الباب، وخميس شعبان"، وجميعهم مقيمين قرية كمون التابعة لمركز الفشن، وتم انتشال الجثامين، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي صرحت النيابة بدفن الجثامين الخمسة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث.