خالد الحجر يعلن تلقيه عرضا لإخراج فيلم «حب البنات 2»

أعلن المخرج خالد الحجر أنه تلقى عرضا من قبل إحدى شركات الإنتاج لإخراج جزء ثانِ من فيلم "حب البنات"، وعبر عن حريته من حسم قراره، طالبا من متابعي حسابه الإدلاء بآرئهم، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

" في كلام فعلي مع جهه إنتاج لعمل فيلم حب البنات 2، مين حابب الفكرة دي، ياريت نعرف آرائكم" .

يذكر أن فيلم "حب البنات" تم إنتاجه عام 2004، وهو من تأليف تامر حبيب، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: ليلي علوي، أحمد عز، حنان ترك، أشرف عبدالباقي، هنا شيحة، وغيرهم.

وتدور قصته حول 3 أخوات غير شقيقات تضطرهن الظروف بعد وفاة أبيهن، أن يعشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى، فـ"ندى" فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما "غادة" فهى معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما "رقية" فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا.

يذكر أنه عقب مرور نحو 20 عاما من عرضه لأول مرة بالسينمات، أعادت سينما زاوية عرضه بمناسبة عيد الحب، وكانت المفاجأة أنه حظى بإقبال جماهيري كبير، وتصدر التريند، الأمر الذي دفع بالجهات الإنتاجية لعمل جزء ثانِ منه.