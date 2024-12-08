مديرية الشباب بالجيزة تنفذ فاعليات التدريب الأسبوعي للياقة البدنية للفتاة والمرأة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنفيذ فاعليات التدريب الأسبوعي لتدريب مركز اللياقة البدنية للفتاة والمرأة ضمن مبادرة اللياقة البدنية تحت شعار لياقة المصريين، بنادي الطالبية الرياضي، ومركز شباب الجيزة، ومركز شباب كفر طهرمس، ومركز شباب الصف.

وأوضحت المديرية، أن المشروع يهدف إلى رفع اللياقة البدنية للفتاة والمرأة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية منها (إيروبكس - زومبا - عروض رياضية، وكرة طائرة، وكاراتية)، بمشاركة مدربين متخصصين، حيث يستهدف المسروع الفئة العمرية من سن 14 عاما فما فوق.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ضرورة الاهتمام بالفتيات ورعايتهن وفتح مراكز الشباب لتأهيلهن رياضيا واجتماعيا من أولويات الشباب والرياضة بالجيزة؛ تفعيلا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الرامية إلى الاهتمام بالفتاة والمرأة رياضيا، وتكثيف الأنشطة الخاصة بهم.