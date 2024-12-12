الليرة السورية تنهار بعد سقوط الأسد وتلامس قاعا غير مسبوق

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شهدت الليرة السورية، انهياراً حاداً غير مسبوق، بعد انتشار مشاهد من دمشق تؤكد سقوط نظام بشار الأسد.

وهوت قيمة العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 42% في تداولات مدينة دمشق لتصل إلى قاع غير مسبوق، حيث يساوي الدولار الواحد 22 ألف ليرة سورية الآن، بحسب موقع سوريا اليوم لتداول العملات.

وفي مدينة حلب وصل الدولار إلى 36 ألف ليرة بهبوط نسبته 64%.

ويعكس هذا الانخفاض الحاد تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، وسينعكس بشكل كبير على حياة المواطنين.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة الأسد.

وحكم حافظ الأسد سوريا منذ عام 1971، حتى وفاته عام 2000 حين خلفه نجله بشار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "رويترز" أعلنا الأحد، أن الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها فصائل المعارضة السورية إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.

ووجه قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، الأحد، نداء قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".

وأضاف الجولاني أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".