قوات المعارضة السورية تدخل القصر الرئاسي

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قال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن أفراد قوات المعارضة السورية دخلوا القصر الرئاسي في دمشق، وهم يهتفون "الله أكبر".

وقال أحد سكان المنطقة لـ(د ب أ): "لقد رأينا مقاتلين يدخلون بوابات القصر وهم يهتفون الله أكبر".

ويطلق على القصر اسم قصر الشعب، ويقع في منطقة المزة بغرب المدينة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قوات المعارضة وهي في ساحة القصر وعند بوابات الدخول.

ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق قبل فترة وجيزة من دخول المتمردين أرض القصر بدون مقاومة على ما يبدو.