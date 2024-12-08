عمرو أديب: ما يحدث بسوريا يمكن عنونته بـ كيف تسقط الدولة في 60 داهية خلال 10 أيام

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على طلب إيراني بوجود معسكرات لتنظيم القاعدة في سوريا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذه المعلومة التي وصفها بأنه لم يتحقق منها بشكل كامل، تعود إلى سنوات مضت.

وسخر أديب من الأمر قائلا: «بشار وافق على معسكرات للقاعدة لسوريا وفي الآخر عجبته القعدة في موسكو»، في إشارة إلى رحيل بشار الأسد من بلاده في أعقاب سيطرة ما تعرف بالمعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق.

وتابع أديب: «الأشياء التي تنتقص من الدولة بتوديها في 60 داهية.. زيها زي وجود قوى مسلحة خارج الدولة أو قوى اقتصادية تدمر الاقتصاد أو وجود مراكز الفساد».

ولفت إلى أن الموقف الراهن في سوريا يمكن سرده في كتاب يُطلق عليه «كيف تسقط الدولة في 60 داهية خلال 10 أيام»، وفق تعبيره.

وشدد على أن الدولة يجب أن يكون بها جيبش واحد وشرطة واحدة وقضاء واحد ومنظومة عدالة واحدة.

وسيطرت ما تُعرف بالمعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قلوله إنه بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.