تحدث تطورات هائلة في سوريا خلال الساعات القليلة الماضية، والتي كان آخرها إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سيطرته على المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا والتي كانت قائمة منذ عام 1974، عقب ساعات من إعلان الفصائل المعارضة إسقاط بشار الأسد وفراره إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ما هي المنطقة التي سيطرت عليها إسرائيل؟

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي علمه فوق مرتفعات جبل الشيخ، التي كانت تقع تحت سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلن يسرائيل كاتس، وزير جيش الاحتلال، أن إسرائيل سوف تقوم بإنشاء شريط أمني جديد داخل منطقة الحرمون السورية التي جرى الاستيلاء عليها.

وأوضح بيان الاحتلال: "في ضوء الأحداث في سوريا، ووفقا لتقييم الوضع واحتمال دخول مسلحين إلى المنطقة العازلة، قام الجيش الإسرائيلي بنشر قوات في المنطقة العازلة وفي عدة نقاط ضرورية للدفاع، وذلك لضمان الأمن لمستوطنات الجولان ومواطني إسرائيل".

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسماه "تحذيرا عاجلا" إلى السكان في جنوبي سوريا في قرى "أوفانية، والقنيطرة، والحميدية، والصمدانية الغربية، والقحطاني"ة، عبر منشورات، جاء فيها "إن القتال داخل منطقتكم يجبر الجيش الإسرائيلي على التحرك ولا ننوي المساس بكم".

أين تقع منطقة جبل الشيخ؟

هو جبل يقع في سوريا ولبنان، يمتد من بانياس وسهل الحولة في الجنوب الغربي إلى وادي القرن ومجاز وادي طبرية في الشمال الشرقي، إذ يشكل القسم الأكبر والأهم والأعلى من سلسلة جبال لبنان الشرقية التي تمتد بين سوريا ولبنان.

كما يحده من الشرق والجنوب منطقة وادي العجم وإقليم البلان وقرى الريف الغربي لدمشق وهضبة الجولان في سوريا وفلسطين، ومن الشمال والغرب القسم الجنوبي من سهل البقاع ووادي التيم في لبنان.

فيما يوجد بالجبل أربع قمم، الأعلى تسمى شارة الحرمون في سوريا "المنطقة التي سيطرت عليها إسرائيل مؤخرًا"، والثانية إلى الغرب (2294م)، والثالثة إلى الجنوب (2236م) في القسم السوري المحتل إسرائيلياً سابقاً، والرابعة إلى الشرق (2145م)؟

وتوجه وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية، عَميحاي شيكلي، بطلب إلى الحكومة أن "يتم فوراً احتلال إسرائيل لجميع القمم الشرقية من جبل الشيخ في الأراضي السورية وعدم الاكتفاء بالمنطقة العازلة".

ما هي المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل؟

شهدت منطقة جبل الشيخ حرباً قوية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والجيش السوري منذ سبعينيات القرن الماضي وما قبلها، وفي اتفاق فض الاشتباك لوقف إطلاق النار الذي وقع عام 1974، إذ حُددت المنطقة العازلة بين الطرفين، وكانت المنطقة العازلة هذه قد ظلت لقرابة 50 عاماً خاضعة للاتفاق الذي أبرم حينها، لفصل القوات التي تحاربت في أكتوبر عام 1973.

ووقعت أكثر من معركة بين جيش الاحتلال والجيش السوري، منها: "معركة جبل الشيخ الأولى، وهي إحدى معارك حرب أكتوبر بين الجيش السوري وجيش الدفاع الإسرائيلي، ثم شنت القوات الإسرائيلية هجوم مضاد بعد يومين خلال معركة جبل الشيخ الثانية، واستعادت السيطرة عليه في النهاية خلال معركة جبل الشيخ الثالثة في 21 أكتوبر، وكانت قد استولت عليه إسرائيل في حرب 1967".

تم توقيع اتفاق فض الاشتباك في 31 مايو 1974 بين سوريا وإسرائيل بجنيف، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء فيها "تراعي إسرائيل وسوريا مراعاة دقيقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وتمتنعان عن كل الأعمال العسكرية ضد بعضهما البعض منذ توقيع هذه الوثيقة، تطبيقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973"، وقد اخترقت إسرائيل هذه الاتفاقية عقب انسحاب الجيش السوري في 8 ديسمبر الجاري.