أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 753 ألفا و370 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 753 ألفا و370 جنديا، بينهم 1460 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9519 دبابات، منها 5 دبابات أمس السبت، و19571 مركبة قتالية مدرعة، و21058 نظام مدفعية، و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1023 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20071 طائرة مسيرة، و2855 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و30965 من المركبات وخزانات الوقود، و3635 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.