الأرصاد: أجواء غائمة في دمياط مع انخفاض في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأحد 8 ديسمبر، مشيرة إلى أن طقسًا متقلبًا يسود على السواحل الشمالية والمحافظات الساحلية، من بينها محافظة دمياط.

وأوضحت الهيئة أن محافظة دمياط ستشهد غدًا طقسًا غائمًا جزئيًا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة لتسجل العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.

كما أشارت إلى احتمال نشاط الرياح على فترات متقطعة، مما يزيد من الشعور ببرودة الأجواء في ساعات الليل، خاصة في المناطق المكشوفة.

وتوقعت الهيئة استمرار الأجواء غير المستقرة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية، كما نصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الحيطة أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الناتج عن الشبورة المائية في الصباح الباكر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء نوة قاسم في الإسكندرية، التي تُعد من أشد نوات الشتاء تأثيرًا على الطقس والأمطار ودرجات الحرارة، وفقًا لخبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.