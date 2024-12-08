32 لوحة فنية تعكس المناطق التراثية والطبيعية في مدينة الإسكندرية بالصالون التشكيلي (رؤية)

شهد البيت الروسي بالإسكندرية تدشين الصالون التشكيلي الأول "رؤية" الذي نظمته جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، مساء أمس السبت. بدأت فعالياته بمعرض فني افتتحه أرسبني ماتيوسشينكو مدير البيت الروسي، وعصام عزت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، ود. نيفين غريب عميد كلية الفنون الجميلة، والمهندس حسن وصفي نقيب التشكيليين بالإسكندرية، وبطل أكتوبر اللواء محمد نور الدين، ود. محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ود. سامح شحاتة مدير مكتب العلاقات الخارجية بجامعة الإسكندرية، وميرفت رفاعي عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية.

شارك في المعرض 32 فنانًا وفنانة من أعضاء جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية وطلاب كلية الفنون الجميلة وعدد من الموهوبين. وتباينت اللوحات ما بين صور للمناطق التراثية بالإسكندرية في المكس وبحري، ومكتبة الإسكندرية، ولوحات من الطبيعة والحقول الزراعية.

وقال حمدان القاضي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، إن الصالون التشكيلي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية في يومه الأول يتضمن معرضًا مستمرًا لمدة ثلاثة أيام وفقرة عزف بيانو، حيث جاءت لوحات المعرض ما بين فن تشكيلي وتصوير فوتوغرافي وأعمال خشبية.

كما يتضمن الصالون في اليوم الثاني غدًا الأحد ندوة ثقافية بعنوان "رؤية فنية"، يحاضر فيها الدكتور عمرو عبيد الأستاذ المساعد بقسم ديكور شعبة فنون بصرية بكلية الفنون الجميلة، والدكتور وليد جاهين قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.

أما اليوم الثالث فيتضمن حفل الختام وتوزيع الشهادات على المشاركين.