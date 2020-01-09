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الرئيس الجزائري يستقبل الوزير السابق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 9:57 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 9:57 م

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الاتصال الأسبق والناشط السياسي عبد العزيز رحابي، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم /الخميس/ - أن "هذا اللقاء، الذي سيكون متبوعا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، يندرج في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع في البلاد ومراجعة الدستور حتى يتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة".
وقال البيان، إن الرئيس تبون، شرح خلال اللقاء الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار بهدف إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية واستدراك الوقت الضائع لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي، وينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء والحريات.
وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون استمع إلى ملاحظات واقتراحات عبد العزيز رحابي حول الخطوات التي انطلقت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي.

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