المسمارى: 70% من مقاتلى السراج «مرتزقة» أرسلهم أردوغان

رحب المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار فى ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأعرب سلامة، فى بيان على الصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، عن ترحيبه بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار فى ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتى كان آخرها الدعوة المشتركة التى أطلقها الرئيس التركى والرئيس الروسى، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ودعا سلامة جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات، والمبادرة فورا إلى وقف العمليات العسكرية فى جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء، مناشدا المجتمع الدولى، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبى، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدما بمسار برلين للوصول إلى توافق دولى حول الأزمة الليبية فى أقرب وقت ممكن.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى صرح خلال مؤتمر صحفى مع نظرائه الفرنسى والقبرصى واليونانى فى ختام الاجتماع الوزارى الخماسى التنسيقى بشأن ليبيا، الذى ضم أيضا نظيره الإيطالى، قائلا: «نتفق فيما بيننا على أنه يتعين وقف إطلاق النار داخل ليبيا والعودة إلى المسار السياسى الذى ندعمه بكل قوة».

كما دعت روسيا وتركيا، أمس، فى بيان مشترك جميع الأطراف فى ليبيا لوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليلة الأحد المقبل.

وفى روما، قالت الحكومة الإيطالية فى بيان: إن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى أعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد المستمر على الساحة فى ليبيا، وكرر إدانته الشديدة للهجوم على أكاديمية طرابلس العسكرية، وذلك خلال لقائه مع قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مقر الحكومة، قصر (كيجى) مساء أمس.

وأوضح البيان أن كونتى أكد خلال اللقاء أن الحل الوحيد المستدام هو الحل السياسى، ودعا حفتر إلى التخلى عن الخيار العسكرى، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.

وكان من المقرر أيضا أن يلتقى كونتى، السراج فى روما إلا أن الأخير لم يذهب وتم إلغاء الزيارة. وبحسب وكالة «نوفا» الإيطالية، تذمر السراج من وجود المشير حفتر فى روما.

إلى ذلك، قال كونتى: إن روما حافظت دائما على نهج شامل يشجع الحوار مع جميع الجهات الفاعلة فى ليبيا.

وأضاف كونتى، فى مقابلة مع صحيفة «إيل فوليو» الإيطالية، اليوم: «يجب اعتبار أن السيناريو الليبى كان دائما معقدا للغاية»، مشيرا إلى أنه «فى سبيل الحل السياسى الذى من شأنه أن يدفع ليبيا إلى الاستقرار بشكل نهائى، حاولنا دائما التواصل مع المشير حفتر».

وتابع كونتى: «نحاول قدر الإمكان بذل قصارى جهدنا لمنع الصراع بالوكالة مع الجهات الخارجية التى بدلا من المساهمة فى الحوار والحل السياسى تغذى الصراع المسلح».

من جهته، تحدث رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى عن عمل جار من أجل وساطة ومبادرة أوروبية بشأن الصراع العسكرى الراهن فى ليبيا.

إلا أن ساسولى لم يكشف، فى تصريحات نقلتها وكالة «آكى» الإيطالية، عن تفاصيل هذه الجهود. ولكن وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو ألمح فى تصريحات سابقة إلى إمكانية عقد الوفد الأوروبى بقيادة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية جوزيف بوريل الذى تأجلت زيارته لليبيا لقاءات مع كل من السراج والمشير حفتر فى مكان آخر خارج ليبيا.

ووصل دى مايو، إلى الجزائر؛ لبحث التحضيرات الخاصة بمؤتمر برلين بشأن ليبيا المزمع عقده الشهر الحالى.

ميدانيا، صرح المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أمس، بأن 70 % من المقاتلين فى صفوف المجموعات التابعة لحكومة فايز السراج هم مرتزقة أرسلهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مضيفا أن التطورات كشفت أن عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابى كانت تقاتل فى سرت.

وقال المسمارى: إن خطة تحرير سرت اعتمدت على المفاجأة والسرية والصدمة، موضحا أن القوات الجوية استهدفت بين 14 إلى 16 آلية لقوات السراج فى أبو قرين ودمرتهم تدميرا كاملا، وفقا لموقع «بوابة إفريقيا» الإخبارية.