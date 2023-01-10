الشرطة الألمانية تخطط لاستمرار عملية إخلاء قرية لوتسيرات لمدة 4 أسابيع

أشارت تقديرات شرطة مدينة آخن الألمانية المختصة بإخلاء قرية لوتسيرات في منطقة حوض تعدين الفحم إلى أن هذه العملية ستستغرق أربعة أسابيع.

وقال قائد العملية في آخن مساء اليوم الاثنين إن " القوات ستأتي من كل أنحاء ألمانيا" لكنه لم يفصح عن عدد المشاركين في عملية الإخلاء.

وكان رئيس شرطة مدينة آخن، ديرك فاينشباخ قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن تبدأ عملية إخلاء القرية الواقعة مباشرة على حدود منجم التعدين المفتوح جارتسفايلر اعتبارا من بعد غد الأربعاء أو في الأيام التي تليه.

وذكر فاينشباخ: "نظرا لأننا سنعقد غدا فعالية معلوماتية للمواطنين في مدينة إيركلينتس، فيجب عليهم أن يستعدوا لبدء الإخلاء اعتبارا من بعد غد أو في الأيام التالية له".

تجدر الإشارة إلى أن ناشطين معنيين بحماية المناخ يقيمون منذ شهور في مبان مهجورة في قرية لوتسيرات حيث يعتزمون منع إخلاء القرية الواقعة في منطقة راينلاند من أجل تعدين الفحم.

وفيما يتعلق بحظر الإقامة في لوتسيرات رفضت المحكمة الإدارية العليا الخاصة بولاية شمال الراين ويستفاليا شكوى من ناشطي مناخ ضد هذا الحظر، وقضت المحكمة الإدارية العليا اليوم بعدم جواز الاعتراض على القرار المستعجل الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مدينة آخن في الأسبوع الماضي.

وحسب تقديرات الشرطة، يوجد حاليا في لوتسيرات سبعة منازل محصنة و27 كوخا في أعالي الأشجار يقيم بها نحو 300 شخص كما أنه لا تزال هناك حركة قدوم إلى القرية، بالإضافة إلى نحو 250 شخصا آخرين موجودين في معسكر بقرية كاينبرج المجاورة.

وذكرت الشرطة أن المشهد في لوتسيرات يشير إلى أن هناك استعدادا للعنف في جزء من المنطقة لكن هذا الجزء هو جزء صغير من المشهد "وقال فاينشباخ: "غالبية مشهد الاحتجاج الذي نراه هناك سلمي" وأعرب عن أمله في أن يبقى الحال كذلك.

تأتي خطوة الإخلاء على خلفية إصدار دائرة هاينسبرج مرسوما عاما بإخلاء القرية، ويحظر المرسوم العام الإقامة في القرية في الفترة من 23 ديسمبر 2022 حتى 13 فبراير 2023، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الحظر، يتيح المرسوم أساسا للسلطات "التدخل بإجراءات إخلاء اعتبارا من العاشر من يناير" أي أن من الممكن البدء بهذه الإجراءات غدا لكن بعد تصريحات رئيس الشرطة أصبح من غير المتوقع أن يتم هذا الإجراء غدا بل بعد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الطاقة الألمانية "آر دبليو إي" تسعى إلى هدم بلدة لوتسيرات التي تتبع دائرة إيركلينتس من أجل تعدين الفحم تحتها، وفي المقابل أعلن الناشطون الذين يقيمون في البلدة التي غادرها سكانها التصدي لمساعي الشركة.

ويعيش هؤلاء الناشطون في مبان وأكواخ أعلى الأشجار الضخمة بالقرية الواقعة في منطقة حوض التعدين على نهر الراين حيث أعلنوا مقاومة إخلاء القرية بدعوى أنه لا حاجة إلى التنقيب عن الفحم وحرقه.

ومن المتوقع لهذا السبب أن تكون العملية الشرطية كبيرة.