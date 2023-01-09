تحرير 35 مخالفة للمخابز وضبط 100 شيكارة دقيق بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بناحية مركز بدر ووادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 35 محضرا، فى مجال المخابز على النحو التالى:

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر، ومخبز قام بتجميع كمية من الدقيق قدرها 5 شكائر لتحقيق ربح غير مشروع، ومخبزين قاما بالتصرف فى كمية من الدقيق قدرها 95 شيكارة دقيق بلدى مدعم وزنه 50 كيلو عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

كما تمكنت الحملة من ضبط 14 مخبزا قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف الواحد، ومخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و7 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

حيث كانت الحملة برئاسة سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة فرحات أبوعاصى وعلى أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.