مسؤول بالزراعة للشيوخ: 8 آلاف حقل قمح إرشادي و1000 مجمع خدمات بالقرى

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح في الموسم الجديد، يبلغ 8 آلاف حقل، وأن هناك حملة قومية بالوزارة لمتابعة المحصول في الموسم الجديد.



جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتي والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.



وأضاف عزوز، إن هناك خطة لإنشاء 332 مجمع خدمات زراعية بالقرى كمرحلة أولى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، حياة كريمة، سيتم نقل عدد من العاملين في قطاعات الزراعة اليها من بينهم مرشدين زراعيين ومسئولى جمعيات والذين يتم تدريبهم حاليا، متابعا، وسيكون هناك مرحلة ثانية لإنشاء 444 مجمع خدمات، ثم في المرحلة الثالثة، سيرتفع عدد هذه المجمعات إلى 1000 مجمع خدمات زراعية



وأضاف الدكتور علاء عزوز، لدينا نمطين، في الزراعة في مصر، وهما نمط زراعة الأراضى الجديدة، ويستخدم هذه الوسائل الحديثة، في تحديد مستوى الحرارة والرطوبة والتنبؤ بالأمراض وغيرها، والنمط الثانى، هو نمط زراعة الأراضي القديمة بالدلتا.



واستعرض الدكتور علاء عزوز، برتوكول التعاون الذى عقدته الوزارة مع الجانب الألماني، لتوعية المزارعين البسطاء، حول استخدام التطبيقات التكنولوجية، والتوعية بشأن شراء المسلتزمات وبيع المحصول، و التدريب على التعامل مع التطبيقات الاليكترونية الخاصة بالزراعة، مشيرا إلى وجود دور هام في دعم الابتكارات الزراعية، وحدوث طفرة في الارشاد الزراعى الرقمي في مصر.



وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أهمية استخدام هذه التقنيات الجديدة، وتبني أعضاء مجلس الشيوخ لفكرة نشر تلك الثقافة، مؤكدا أن الوزارة بالفعل تستهدف من هذه التقنيات الحديثة عدد من الأمور منها في المقام الأول واجهة التغييرات المناخية، والحفاظ على خصوبة التربة والحصول على أعلى عائد من الإنتاج، بالإضافة إلى مطابقة مواصفات المحاصيل مع المواصفات العالمية لتتمكن من المنافسة عالميا.



وتابع، هناك تطور في الزراعة بدأ باستخدام الزراعة الآلية، ثم الصوب الزراعية وزراعة حاصلات في غير موعدها، ما ساعدنا في تطبيق تلك التقنيات بالفعل من خلال مراكز البحوث، ونسعى الآن لتطبيق تقنيات النانو تكنولجي، في كل مجالات الزراعة، ولاسيما تحسين الوراثة وزراعة الأنسجة.



وقال عزوز، لدينا وحدة لنظم المعلومات الجغرافية، والتي تقوم بدور هام، في استنباط أصناف جديدة، وتطبيق نظم الرى الحديث، ولدينا بالفعل مجموعة من الشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال، ونسعى لتجميع هذه الشركات والتطبيقات الاليكترونية للتنسيق معها.



وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، أن موضوع الاقتراح هام وجديد ويفتح آفاق جديدة في قطاع الزراعة، لاسيما في الأراضى القديمة، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزء كبير من هذه التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعية.



وأشار الجبلى، إلى ضرورة دراسة العائد من استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة، لاقناع المزارعين بأهميتها من جانب زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.



ووجه الجبلي، عدد من الأسئلة لممثلى وزارة الزراعة، منها ما يتعلق بدور الجهات البحثة، ودور المرشدين والمشرفين الزراعيين وهل يتم الاستعانة بكوادر جديدة أم أن الوسائل الحديثة في الإرشاد لا تعتمد على الكوادر البشرية، وهل الوزارة يمكن ان تقوم بهذا الدور أم يمكن أن توكله لشركات خاصة.