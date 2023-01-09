جمهورية صرب البوسنة تحتفل بعيد محظور بإقامة عرض شبه عسكري

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نظمت جمهورية صرب البوسنة، اليوم الاثنين، عرضا شبه عسكري في ضواحي العاصمة البوسنية سراييفو، احتفالا بعيد محظور وهو "يوم جمهورية صربسكا"، فيما اعتبر استفزازا.

وشارك 2000 شخص من الجنود شبه العسكريين ورجال الشرطة والمدنيين في المسيرة التي تابعها رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك وضيوفه.

واصطف عدة آلاف من الصرب بطول الطريق ولوحوا بأعلام جمهورية صرب البوسنة وصربيا المجاورة.

وكانت المحكمة الدستورية البوسنية قد أعلنت أن المسيرة السنوية غير دستورية.

وهذا العام لأول مرة، أٌقيمت المسيرة في شرق سراييفو، وهي منطقة صغيرة قرب العاصمة البوسنة تتبع جمهورية الصرب.

ويتم تنظيم المسيرة لاحياء يوم التاسع من يناير 1992، عندما أسس مجرم الحرب المدان رادوفان كاراديتش جمهورية صرب البوسنة بدعم من بقية يوغوسلافيا.