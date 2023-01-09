أبو هشيمة: وجدنا 30 مفهوما للاقتصاد غير الرسمي

قال النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: "وجدنا 30 مفهوما من الاقتصاد غير الرسمي، وهي مسألة خطيرة ويجب التصدي لها، مردفا: "نريد طمأنة المواطنين، حيال الدراسة التي تقدمت بها إلى مجلس الشيوخ".

وأضاف خلال الجلسة العامة التي يرأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "لا مانع من التعديل في التعريفات، لا أتمسك بشيئا في هذا الصدد، طالما أن التعديل يحقق فلسفة القانون".

وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين الاقتصاد غير الرسمي، واقتصاد الجريمة، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود".

جاء ذلك خلال كلمته لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة التي تقدم بها تحت عنوان «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».

وأكد أبو هشيمة، أن الاقتصاد الأسود، أو اقتصاد الجريمة، هو الاقتصاد الذى يشمل كل الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.