السعودية تطلق فعاليات مؤتمر إكسبو الحج بحضور ممثلي 57 دولة

افتتح الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023، في دورته الثانية بمدينة جدة.

يأتي ذلك بمشاركة 81 متحدثا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ووفود رفيعة المستوى من وزراء الشئون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.

ويناقش الخبراء والمتخصصون المشاركين في "إكسبو الحج" سبل وضع خارطة طريق لتعزيز وإثراء رحلة الحج من خلال 10 جلسات رئيسية، و13 جلسة حوارية، وجلسات "حج توك- Hajj Talk"، و36 ورشة عمل، علاوة على العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مثل: المعرض الإسلامي، منطقة "تحدي الحج والعمرة"، منطقة الشركات الناشئة، خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير الجاري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ورحب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال افتتاح "إكسبو الحج"، بالضيوف والمختصين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به المملكة، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.

وأكد الربيعة حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير كافة الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتا إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شئون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج دليلا على الحرص والعمل المستمرين؛ لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقية ومذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها: "هيئة الأوقاف العامة"، و"الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات"، و"مجمع الملك سلمان للغة العربية"، و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس"، و"لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية"، لتقديم عدد من الخدمات وتبادل الخبرات.

كما جرى توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية تتضمن أعداد الحجاج والخطة المخصصة لمنافذ القدوم، والتعليمات الصحية والإجرائية.

ويهدف "إكسبو الحج" لبناء منظومة متكاملة ومُستدامة تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.