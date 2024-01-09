وجه الكاتب الروائي أحمد ناجي الشكر للجنة تحكيم جائزة ساويرس الثقافية، بعد فوز روايته "النهاية السعيدة" لجائزة أفضل رواية فئة الشباب.

وقال في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أتوجه بالشكر إلى لجنة تحكيم جائزة ساويرس الثقافية التي اختارت روايتي "النهاية السعيدة" لجائزة أفضل رواية فئة الشباب، أعتز بذلك الفوز لأن تلك الجائزة هي واحدة من الجوائز الأدبية العربية القليلة التي تُمنح من قِبل مؤسسة أهلية لا جهة حكومية، وأتشرف أن ينضم اسمي إلى قائمة الفائزين بالجائزة التي عُرفت باختياراتها الإبداعية المتميزة والمغامرة".

وأضاف ناجي، "يأتي هذا الفوز في ظل طوفان من المآسي تعيشه شعوبنا، من الحروب الأهلية إلى توحش حكم المشيخات والميليشيات العسكرية، والإبادة الممنهجة للشعب الفلسطيني وأهل غزة، وهو ما يجعل أي احتفال أو فرح بطعم الرماد في الحلق، لذا أعلن التبرع بالقيمة المادية للجائزة لصالح أهل غزة".

وتابع "هذا التبرع يظل بلا قيمة، في ظل استمرار غلق الحدود ومعبر رفح، وهو عار سيلاحقنا جميعًا وسنتحمل وزر المشاركة في الإبادة شعبًا وحكومة.. إلى جانب عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والرجال من أهل غزة الذين قتلتهم وتقتلهم إسرائيل يوميًا".

وواصل "، فقدت الحركة الثقافية والمشهد الأدبي العربي، فنانين وكتاب استهدفتهم اسرائيل؛ أبرزهم حتى الآن: الشاعرة هبه أبو ندى، الشاعر والروائي عمر أبو شاويش، الشاعر والكاتب رفعت العرعير، الكاتب والمؤرخ عبد الكريم عيد الحشاش، الفنانة والكاتبة المسرحية إيناس السقا، المؤرخ جهاد المصري، الفنان والشاعر يوسف دواس، الشاعر والروائي نور الدين حجاج، الكاتب والمترجم عبد الله العقاد، الشاعر والكاتب سليم النفار.والمذبحة لا تزال مستمرة".

واختتم "وأقل واجب علينا، ككُتّاب ليس فقط ذكر أسماء زملائنا الكتاب والشعراء الذين تستهدفهم إسرائيل، بل الاصطفاف والمطالبة بإيقاف الإبادة، وفتح معبر رفح.. افتحوا المعبر الآن، الحرية لنا جميعًا".