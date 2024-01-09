صندوق النقد لـ الشروق: كريستالينا جورجيفا ستلتقي الوفد المصري في واشنطن

أكد المكتب الإعلامي لصندوق النقد الدولي لـ"الشروق" إن كريستالينا جورجيفا ستجري لقاء مع الوفد المصري الذي يزور واشنطن حاليا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن اليوم الثلاثاء، وسط محادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

ووفق وكالة رويترز صباح اليوم، لم يعلق صندوق النقد على ما إذا كان الوفد المصري، الذي يضم وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، سيجتمع أيضا مع مسؤوليه خلال زيارتهم لواشنطن، إلا أن "الشروق" تواصلت مع المكتب الإعلامي، والذي أكد على أن مديرة الصندوق ستعقد لقاء معه، لكنه رفض التعليق على موعد اللقاء.

كما رفض المكتب الإعلامي الإفصاح عن أهم نقاط المحادثات بين الجانبين خلال اللقاء المرتقب.

ووجهت "الشروق"، تساؤلات للمكتب الإعلامي عن مصير شريحتين متأخرتين من قرض الصندوق قيمتهما 700 مليون دولار، إضافة إلى التمويل الإضافي.

وتعثر برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار كانت مصر اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022، فيما أرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر الماضي، إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت مصادر قبل 3 أسابيع لوكالة بلومبرج، إن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأوضحت بلومبرج أن المفاوضات لا تزال جارية لزيادة حجم برنامج التمويل.

وفي الوقت نفسه، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفيا إن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب الحرب في غزة، موضحة أن الصندوق لا يستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.

وتابعت أن «الدول التي تحيط بمصر تواجه مشاكل كبيرة بدءاً من السودان وصولاً إلى ليبيا وبالطبع ما يحدث في غزة مؤخرا، هذا الدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي».

وفي السياق ذاته، قالت جورجيفا أوائل الشهر الماضي، "نعمل على الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد المصري .. بطبيعة الحال الحرب المجاورة أضافت عبئًا إضافيًا على مصر وعندما ننهي هذا التقييم سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة».

وتابعت: "الصندوق يبحث إذا كان يتعين علينا تعزيز البرنامج.. والإجابة على الأرجح "نعم" بسبب العبء الإضافي على مصر".