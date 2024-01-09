نقلة شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن تحقيق أولي لجيش الاحتلال يؤكد أن تفجير شاحنة الذخائر بالبريج سببه إطلاق نار من دبابة إسرائيلية.

ويأتي ذلك حيث كشفت وسائل إعلام عبرية بعض التفاصيل بشأن مقتل 6 جنود دفعة واحدة خلال تفجير بمخيم البريج وسط غزة.

وبحسب قناة "سكاي نيوز عربية"، قتل الجنود الإسرائيليون الستة بانفجار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، قرب موقع تقول إسرائيل إنه أكبر مواقع إنتاج الأسلحة المكتشفة حتى الآن في قطاع غزة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نشرت مقطع فيديو لأحد مراسليها الذي كان متواجدا في المكان، والذي قال في الفيديو إن "شاحنة تحوي مواد متفجرة تابعة للجيش الإسرائيلي ستأتي بعد قليل لتفجير الموقع تحت الأرض"، ليتم الإعلان فيما بعد عن مقتل 6 جنود إسرائيليين في المكان.

ورجحت تقارير صحفية أن الشاحنة استهدفت. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 جنود إسرائيليين في انفجار نفق مفخخ في منطقة البريج وسط قطاع غزة.

وقال المعلق العسكري، تال ليف رام، في لقاء إذاعي مع راديو "103FM" الإسرائيلي: "سمعنا انفجارا كبيرا، ولا نعرف حتى الآن سبب هذا الانفجار"، مشيراً إلى أن "غزة برميل كبير من المتفجرات. كل ما هو مهم حقا محمي تحت الأرض. نحن ندرك مدى خطورة وتعقيد الأمر".

ويضم الموقع ورشا تحت الأرض قالت إسرائيل إنها تستخدم لإنتاج صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب أهداف في شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال إنه بالإضافة للصواريخ، تنتج الورش نسخا أو تعديلات من الذخائر القياسية مثل قذائف الهاون ويتم ربطها من خلال فتحات تحت الأرض بشبكة أنفاق تستخدم لنقل الأسلحة إلى الوحدات القتالية في أنحاء قطاع غزة.