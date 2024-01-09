أتشيمبونج يؤكد انتهاء أزمة مستحقاته مع الزمالك

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أكد بنجامين أتشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق أنه تم حل أزمة مستحقاته المتأخرة مع الأبيض، خلال الفترة الحالية.

وقال بنجامين أتشيمبونج في تصريحات تليفزيونية: "نادي الزمالك بدأ في دفع جزء من قيمة المستحقات المتأخرة".

وأضاف لاعب نادي الشمال القطري الحالي: "لم يتم دفع المستحقات بالكامل حتى الآن، وننتظر أن يتم إنهاء هذا الأمر سريعًا خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين، إلى حل أزمة إيقاف القيد الموقعة على الفريق الأبيض، بسبب المستحقات المتأخرة لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.