وزيرة التخطيط تبحث مع سفير قطر بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المستقبلي

استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وكان الاجتماع بحضور ، حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وعلى الجرحب، سكرتير ثاني بالسفارة.

وخلال الإجتماع، أكدت السعيد، أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة بوتيرة طيبة، من حيث تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والتنسيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك بما يصب في مصلحة الجانبين، مشيرة إلى لقائها لولوة الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، والوفد المرافق لسيادتها خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي القطري جهود وزارة التخطيط، وكان من أبرز نتائج الاجتماع الترحيب بالتعاون المستقبلي في عدد من الملفات بالتنسيق مع السفارة القطرية في مصر، ومن أبرزها ملف الصندوق السيادي، بناء قدرات الشباب ونقل تجربة مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة إلى وزارة الشباب القطرية، إلى جانب التنسيق مع وحدة التنمية المستدامة بشأن التقارير الطوعية الوطنية.

و أشارت السعيد، إلى مسئولية الوزارة عن رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها، حيث تم إتاحة النسخة المحدثة مؤخرا على الموقع الرسمي للوزارة.

كما ألقت الضوء على الجهات التابعة للوزارة، والمبادرات و البرامج التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومنها مبادرة كن سفيرا التي تهدف إلى نشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب، ومبادرة العقول الخضراء التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى طلاب المدارس، فضلا عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وجائزة مصر للتميز الحكومي بفئاتها المختلفة والدور الذي يضطلع به صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عن طريق استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها وهيكلتها.

وأكدت أن الصندوق يعتبر شريكا مميزا للقطاع الخاص وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب كما ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة بشكل تنافسي، لافتة إلى تعاون صندوق مصر السيادي مع صندوق قطر للاستثمار.

وأشارت السعيد إلى الجولة الخليجية التي قامت بها ومسئولي صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية في مطلع شهر فبراير 2023 وكانت أبرز محطاتها دولة قطر، إلى جانب التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة العليا المشتركة مع دولة قطر، حيث أنه من المقرر عقد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة خلال الربع الأول من العام الجاري.