الصحة توجه بارتداء الكمامات في حالة الإصابة بمتحور كورونا الجديد أو الفيروسات التنفسية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعليمات جديدة للوقاية من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا المستجد JN.1، وكذلك من الفيروسات التنفسية المنتشرة خلال فصل الشتاء مثل الفيروس المخلوي والانفلونزا والبرد.

وأكدت تعليمات الوزارة ضرورة ارتداء الكمامة في حالة الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا، أو العدوى بالفيروسات التنفسية، لمنع انتقال العدوي للآخرين، والحصول علي اللقاحات الجديدة المتوفرة ضد فيروس كورونا، واللقاح السنوي لفيروس الانفلونزا، إلى جانب التطهير المستمر للأيدي والأسطح، وتقوية جهاز المناعة من خلال التغذية الجيدة، والاهتمام بالتهوية الجيدة للأماكن وعدم التواجد في الأماكن سيئة التهوية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ل"الشروق"، إن المتحور الجديد يتميز عن باقي المتحورات الأخري بأنه سريع الانتشار، وأغلب حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور.

ولفت إلى أن المتحور الجديد له قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد والتي تم استخدامها قبل العام 2023، ولكن حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد،

خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم.

وأكد أن قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان يقوم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، حيث يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيا على جمهورية مصر العربية، ومنها ترصد الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في العيادات الخارجية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية.