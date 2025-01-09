وزير الخارجية: مصر تسعى لتوسيع شراكتها مع الكاميرون في مختلف المجالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع لوجن مبيلا مبيلا، وزير العلاقات الخارجية للكاميرون، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والكاميرون.

تناول الاتصال استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

كما ناقش الوزيران أبرز القضايا الإقليمية، وسبل دعم التعاون الإفريقي بما يساهم في تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في منطقة وسط إفريقيا.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على تكثيف المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل الدعم في الترشيحات ذات الأولوية للطرفين.