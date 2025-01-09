رابطة الدوري الإسباني تعيد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة

أعادت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا» تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة للنصف الثاني من الموسم الحالي، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بمنح النادي الكتالوني الإجراء الاحترازي لتسجيل اللاعبين لحين البت في أزمة النادي.

وقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا الموافقة رسميًا على قيد داني أولمو وباو فيكتور، مع برشلونة في النصف الثاني من الموسم الحالي، بشكل مؤقت.

وتم تسجيل اللاعبين مؤقتًا حتى يتم حل الاستئناف، بعدما تم تفعيل التراخيص بدءًا من اليوم الخميس.

ونشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية صورة من قائمة الفريق الكتالوني، والتي شهدت إعادة قيد الثنائي بتاريخ اليوم 9 يناير.

وكتب المجلس الأعلى للرياضة في بيان رسمي مساء أمس، الأربعاء: «وافق المجلس الأعلى للرياضة اليوم الأربعاء على الإجراء الاحترازي العاجل الذي طلبه نادي برشلونة واللاعبين داني أولمو وباو فيكتور».

وأضاف: «هذا الإجراء، وهو مؤقت بطبيعته حتى يتم حل الاستئناف المقدم من النادي واللاعبين المذكورين أعلاه بشكل نهائي، يعلق اتفاقية لجنة المراقبة لاتفاقية التنسيق بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، المؤرخة في 4 يناير 2025 بخصوص إلغاء تراخيص اللاعبين المذكورين أعلاه. وبالمثل، فإنها تحافظ على صلاحية هذه التراخيص حتى يتم حل هذا الاستئناف بشكل نهائي».

وتقدم يتقدم نادي برشلونة أمس الثلاثاء، إلى المجلس الأعلى للرياضة بطلب لتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، في قائمة البارسا بالنصف الثاني من الموسم الحالي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، أعلنا مساء السبت الماضي، إلغاء تسجيل اللاعبين داني أولمو، وباو فيكتور، كلاعبين في الفريق الأول لنادي برشلونة، في بيان رسمي مشترك.

وعلى الرغم من بيع برشلونة لحزمة من مقاعد كبار الزوار بملعب كامب نو، ما وفر دخلا كبيرا لخزائن النادي، إلا أن هذا الإجراء جاء متأخرا وفقا للوائح.