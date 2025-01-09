محافظة القدس: 35 شهيدا بينهم 14 طفلا و45 محتجزة جثامينهم خلال العام المنصرم

أصدرت محافظة القدس، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في العاصمة المحتلة خلال العام الماضي 2024.

وأوضحت المحافظة في تقريرها السنوي، أن جرائم الاحتلال في مدينة القدس مستمرة ولا تتوقف، في مناحي الحياة كافة، في مسعى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، وطمس هويتها الفلسطينية العربية.

وقالت إن عام 2024 شهد ارتقاء 35 شهيدًا في محافظة القدس، من بينهم: 7 من خارج المحافظة، و14 طفلًا أصغرهم طفلة لم تتجاوز 4 أعوام، وفي قطاع غزة ارتقت الطفلة جنان أبو اسنينة، كما ارتقى الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة زكريا نجيب.

وتتزايد اعتداءات المستعمرين والمتطرفين اليهود على الفلسطينيين بشكل عام، وعلى أهالي محافظة القدس بشكل خاص، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين منهم، بل تتعمد توفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية.

فخلال عام 2024، رصدت محافظة القدس نحو 159 اعتداءً للمستعمرين، منها 19 اعتداءً بالإيذاء الجسدي.

ومقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغ عدد اعتداءات المستعمرين خلال عام 2021 (110) اعتداءات، وخلال عام 2022 (489) اعتداءً، منها (112) بالإيذاء الجسدي.

وخلال عام 2023، (225) اعتداءً، منها (50) بالإيذاء الجسدي.

كما رصدت محافظة القدس خلال عام 2024 (168) إصابة، نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

ومقارنة بالسنوات السابقة، فقد بلغ عدد الإصابات في محافظة القدس خلال عام 2021 أكثر من (3000) إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في عام 2022، (2486) إصابة، وخلال عام 2023 (543) إصابة.