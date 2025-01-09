من يتولى مهام قيادة الجيش اللبناني بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبلاد؟

قالت صحيفة «النهار» اللبنانية، نقلًا عن مصادر، إن رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة، سيتولى مهام قيادة الجيش اللبناني، بعد انتخاب القائد السابق العماد جوزيف عون رئيسا للبنان.

وقال العميد الركن المتقاعد يعرب صخر لـ«النهار» إن «القانون العسكري واضح وينص على أنه: عند شغور سدّة القيادة في الجيش اللبناني يتولى رئيس الأركان مهام قائد الجيش اللبناني بالإنابة طوال فترة شغور سدة قيادة الجيش مهما طالت».

وأشار إلى أن «ما ينطبق في حال وجود قائد الجيش في رحلات خارج لبنان، حيث يتولى رئيس الأركان مهام قائد الجيش طوال فترة غيابه، ينطبق أيضاً على الشغور في مركز قيادة الجيش».

ولفت إلى أن «رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة، معيّن حالياً بالأصالة مع موافقة وزير الدفاع وتوقيعه على المرسوم، وسيتولى مهام قائد الجيش بالإنابة حتى تعيين قائد جديد للجيش».

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.