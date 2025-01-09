وزير الصحة: لا يوجد دولة تتوفر فيها كل الأدوية في وقت واحد

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لمجموعة التنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تجاوزت أزمة الأدوية لكن عودة الصناعة لما كانت عليه يتطلب فترة زمنية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، عُرضت مساء الأربعاء، أن هناك نحو 25 صنفًا دوائيًّا قد لا يكون متوفرًا لكن لها بدائل ومثائل، علمًا بأن وقت الأزمة كان نقص الأدوية يصل إلى 580 صنفًا.

وشدد على أن قطاع الأدوية يشهد تحسنًا بشكل كبير، مؤكدا أنه لا يوجد دولة تتوفر فيها كل الأدوية في وقت واحد، حيث من المؤكد أن يكون هناك صنف أو صنفان تنقص من الصيدليات.

وأوضح أن 70% من المكالمات التي كانت ترد للشكوى من نقص الأدوية لم تعد موجودة من الأساس، مؤكدا أن الدولة تعمل أيضًا على تعظيم دور صيدليات الإسعاف على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن هناك 28 صيدلية إسعاف يتم توفير الأدوية فيها وتحديدًا التي تشهد نقصًا، موضحًا أن هناك المشروع الجديد للتوسع في هذه الصيدليات يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الأدوية.