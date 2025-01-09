شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وإحراق عشرات المنازل

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، إثر استهدافهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم بحالة خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم قرب محطة البربري في مفترق الجلاء مع الصحابة بمدينة غزة.

كما استشهدت المواطنة سماح المدهون (43 عاما) من بلدة جباليا، متأثرة بجروحها التي أصيب بها، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس قبل أيام، لتلتحق بأبنائها لينا وديما وبراء.

وفي السياق، أشعلت قوات الاحتلال النيران في عشرات المنازل شمال غزة، ما أدى لاندلاع حرائق واسعة في عدة مناطق شملت: تل الزعتر، ومفترق أبو عيطة ومحيطه، وشارع البهتيمي، ومفترق نصار، ومحيطه ومحطة أبو قمر، وكل ما تبقى من حي العلمي، ومحيط شركة الكهرباء وشارع روضة المصباح، ومنطقة أبراج الرزان.