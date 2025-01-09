سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت صباح اليوم الخميس، جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وذلك بعد اكتمال وصول النواب الـ128.

ويعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.