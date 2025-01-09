مقتل 19 شخصًا في اشتباكات عند القصر الرئاسي في تشاد

وزير خارجية تشاد: احباط الهجوم والوضع تحت السيطرة



أعلنت الحكومة التشادية، صباح اليوم، أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة شنت هجوماً على القصر الرئاسي، أسفرت عن مقتل 19 شخصاً، بينهم 18 من المهاجمين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ووزير الخارجية، عبد الرحمن كلام الله، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الوحدة الهجومية المكونة من 24 فرداً تكبدت 18 قتيلاً وستة مصابين، بينما فقدت القوات الحكومية عنصراً وأصيب ثلاثة آخرون، أحدهم حالته خطيرة.

وأشار المسؤول التشادي إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم بشكل كامل، مؤكداً أن الوضع تحت السيطرة.

كانت العاصمة التشادية شهدت مساء امس مناوشات وإطلاق نار في محيط القصر الرئاسي.

وتشهد تشاد حراك سياسي منذ الشهر الاخير، ففي أواخر ديسمبر الماضي ، اصطف الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والإقليمية في تشاد، وهي الانتخابات التي من المقرر أن تنهي فترة انتقالية استمرت 3 سنوات من الحكم العسكري.

ومن المرتقب الإعلان عن النتائج منتصف يناير الجاري، وأجريت الانتخابات في وقت حرج بالنسبة لتشاد التي تواجه العديد من التحديات الأمنية بما في ذلك الهجمات التي يشنها عناصر جماعة "بوكو حرام" في منطقة بحيرة تشاد، وخروج القوات الفرنسية بعد إعلان تشاد إنهاء الاتفاقيات الأمنية مع باريس.