احتفل الفنان محمد سعد، بالعرض الأول "للدشاش" بالدول العربية، وذلك داخل سينمات جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار جولات الاحتفال بنجاح العمل واكتساحه لشباك التذاكر بمصر، ودول الخليج وسط إقبال جماهيري.

وذهب "سعد"، إلى السينمات برفقه منتج العمل محمد رشيدي، والمخرج سامح عبد العزيز، وعدد من فريق العمل وسط استقبال جماهيري كبير؛ احتفالا بنجاح فيلمه الدشاش، إذ التقط الجمهور معه صورًا تذكارية.

"الدشاش"، بطولة كل من محمد سعد، وباسم سمرة، وزينة وخالد الصاوي ونسرين امين ونسرين طافش، ومريم الجندي، ورشوان توفيق، وإنتاج محمد رشيدي، ورشيدي برودكشن، وإخراج سامح عبد العزيز، ويتم عرضه الآن بجميع دور العرض السينمائية بمصر، وجميع الدول العربية.