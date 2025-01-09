ليفربول يسقط أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

تغلب توتنهام على نظيره ليفربول، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب توتنهام هوتسبر، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

اشتعلت أجواء المباراة مبكرا بسقوط الأوروجواياني رودريجو بيتانكور، لاعب توتنهام، بعد مرور 7 دقائق من انطلاق المباراة، بعدما ارتقى بالرأس لركلة ركنية، لكنه سقط بشكل خاطئ على أرض الملعب، قبل أن يغادره محمولًا، ليقوم الطاقم الطبي بالنزول إلى أرض الملعب، لمعالجة اللاعب، لكن الأخير بدا واضحا أنه غير قادر على النهوض، مما تسبب في إيقاف اللاعب لفترة طويلة.

وتم حمل بيتانكور على «نقالة» بعد بضع دقائق إلى خارج أرض الملعب، حيث بدا أنه يعاني من إصابة في الرأس، ليقوم مدرب توتنهام باستبدال بيتانكور بزميله الويلزي برينان جونسون في الدقيقة 15.

وغابت الفرص الخطرة عن كلا المرميين، في الشوط الأول، لتنتصف المباراة بتعادل سلبي.

وفي شوط المباراة الثاني زاد توتنهام من ضغطه من أجل تسجيل هدفا ليحسم المباراة لصالحه ونجح بالفعل عن طريق سولانكي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 77 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل لتعود المباراة مجددا لنقطة البداية.

لكن توتنهام عاد مجددا وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق لوكاس بيرجفال في الدقيقة 86، بعدما تلقى تمريرة من سون داخل منطقة الجزاء ليسدد على المرمى مباشرة وتسكن الكرة الشباك.

صغط ليفربول بقوة من أجل إدراك التعادل وكان قريبا في فرصة خطرة من كرة عرضية أخرجها مدافع توتنهام قبل رأسية لويس دياز لتضيع فرصة هدف محقق، كما تصدى حارس السبيرز لفرصة هدف محقق من داروين نونيز، لتنتهي المباراة بفوز توتنهام بهدف دون رد أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 6 فبراير المقبل على ملعب آنفيلد.