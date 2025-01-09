مصطفى بكري يبشر المصريين: المرتبات هتزيد وحزمة إجراءات جديدة قادمة

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ثقة المصريين في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، مطالبا إياهم بعدم القلق بشأن الأوضاع الراهنة.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إن «المصريين عندهم ثقة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة.. والمرتبات هتزيد وهناك إجراءات جديدة، ومبالغ ستقدم الفترة المقبلة».

وأضاف أن الحكومة بصدد توفير 1.5 مليار دولار شهريا من تكلفة المنتجات البترولية خلال 6 أشهر بعد عودة حقول النفط والغاز للإنتاج، لافتا إلى وجود «كنوز» من الغاز والنفط في البحر الأحمر؛ لم يتم استغلالها بعد.

ونقل بكري، عن الرئيس السيسي تفهمه لقلق المصريين، معلقا: «الرئيس السيسي قال: (أنا أتفهم قلق المصريين).. إحنا مش قلقانين يا ريس طالما لدينا قائد حكيم يستطيع أن يدير الأمور بشكل يحفظ المصلحة الوطنية والقومية، وطالما لدينا جيش وطني حر شريف، وطالما لدينا رجال أمن وشرطة يبذلون كل غال ونفيس».

وأكد ثقته في الشعب المصري، قائلا: «إحنا مش قلقانين ولا هنقلق، وأقول لسيادتك: الشعب المصري شعب واعي، وسيدهس في طريقه أي جرذ يحاول أن يثير القلاقل في مصر، هذه القلة عمرها ما هتتحكم في الشعب المصري ومصيره».

واختتم مؤكدا أن المصريين «لن يسمحوا للخونة بأن يكونوا سببا في تشريدهم وتدميرهم وخراب بيوتهم.. الشعب المصري يثق في القيادة ومؤسسات الدولة».