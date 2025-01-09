علق سفير مصر لدى بيروت علاء موسى، على الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية.

وأضاف في تصريحات لفضائية «LBC اللبنانية»: «البداية موفقة، وإن شاء الله تستمر العملية الانتخابية ونحن ننتظر الدورة الثانية ونتائج أكثر إيجابية، والجو العام يبعث على التفاؤل».

وشدد في تصريحات نقلتها صحيفة «النهار» اللبنانية، على أهمية التوافق وانتخاب رئيس للبلاد، مؤكدًا أن «دور اللجنة الخماسية كان مساعدًا ومسهلًا، لكن الأمر ملكية حصرية لمجلس النواب اللبناني».

وفشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتًا فقط.

ويحتاج الرئيس الجديد إلى الحصول على 86 صوتا من أصل 128، الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى رفع الجلسة لمدة ساعتين.

وعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين، بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.