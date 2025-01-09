جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبنان

أدى جوزيف عون، مساء اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبنان، أمام مجلس النواب.

وقال في كلمة عقب انتخابه رئيسا للبلاد، اليوم الخميس: «شرفني النواب اليوم، بانتخابي رئيسا للجمهورية اللبنانية، فهو أعظم الأوسمة التي أحملها وأكبر المسئوليات».

وأشار إلى أن «لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات، والتدخلات والعدوان، والأطماع وسوء إدارة الأزمات».

وأضاف: «لبنان من عمر التاريخ، والشعب واحد، وهويتنا على تنوع فئاتنا وطوائفنا لبنانية، نحب الإبداع ونتعلق بأرضنا كمساحة أساسية لحرية، نصنع الأحلام ونعيشها، ومهما اختلفنا عند الشدة نحضن بعضنا البعض لأنه إذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا».

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.