رسالة القارئ:

أنا في الأربعين من عمري. أتمتع بصحة جيدة، لكني أعاني من قابلية لديَّ غريبة لتكوين حصوات مختلفة النوع في الكلى والحالب، الأمر الذي يسبب لي نوبات آلام قاسية متكررة، ويجعلني في زيارة دائمة تقريبًا لقسم الطوارئ في المستشفى. ما الذي يدعو إلى تكوين تلك الحصوات.. وهل سأعاني منها طيلة حياتي؟

أحمد سليم – الزيتون

رد الاستشاري:

معرفة السبب الحقيقي وراء تكوين تلك الحصوات التي تؤلمك نوباتها هو الخطوة الأولى للخلاص منها.

تتكون الحصوات لأسباب عديدة، منها جو بلادنا شديد الحرارة في الصيف، الأمر الذي يزيد من إفراز العرق وفقدان السوائل من الجسم، بالتالي زيادة تركيز الأملاح في البول فتترسب على شكل حصوات.

ارتفاع حمضية البول يساعد على تكوين حصوات حمض البوليك. مياه الآبار والمياه الجوفية تتمتع بنسبة عالية جدًا من الأوكسالات والكالسيوم التي تنتهي بتكوين حصوات أوكسالات الكالسيوم.

تناول وجبات عالية البروتين تنتهي أيضًا بتكوين الحصوات المختلفة لاحتواء البروتينات على الكالسيوم بنسبة عالية، كما أن هدم البروتينات في الجسم ينتج عنه حمض البوليك.

زيادة نسبة الفيتامينات في الجسم تتسبب أيضًا في تكوين الحصوات، خاصة فيتامين (د) الذي يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم، وفيتامين (ج) الذي يساعد على تكوين الأوكسالات.

ملازمة الفراش لفترة طويلة في الأمراض المزمنة قد يساعد أيضًا على تكوين الحصوات نتيجة لركود البول في المثانة وضعف تدفقه، الأمر الذي يزيد من تركيزه.

العامل الوراثي أيضًا له دوره، وهو غالبًا ما يجعلك عرضة لتكرار الحصوات، وهو أمر لا يمكن تجنبه في الواقع، لكن تحديد العوامل المساعدة عليه قد يحد من تكراره، ويخفف من خطورة مضاعفاته وحدة نوباته.

احذر العدوى الميكروبية وتفادَ حدوثها، واشرب الكثير من الماء، والجأ إلى بعض التمارين الرياضية الخفيفة. هذا ما أتمنى أن أنصحك به.