أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، بأن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، سيلقي خطابا عن "الأعمال الإرهابية" في البلاد في غضون دقائق، في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية مستمرة في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت شرارة الجولة الأحدث من الاحتجاجات من أصحاب المتاجر في سوق (بازار طهران الكبير) على خلفية غضبهم من الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية لكنها اجتذبت آخرين معظمهم من الشباب، وذلك خلافا للاحتجاجات ذات الصلة بأميني التي لعبت فيها النساء والفتيات دورا رئيسيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 34 متظاهرا وأربعة من أفراد الأمن واعتقال 2200 شخص منذ بدء الاضطرابات، وهو ما يقول محللون إنه يسلط الضوء على تنامي الإحباط تجاه الوضع الراهن من حكم المؤسسة الشيعية.

وانقطعت خدمات الإنترنت في جميع أنحاء إيران، أمس الخميس. وقالت خدمة "نت بلوكس" لرصد الوصول إلى شبكة الإنترنت إن الانقطاع لا يزال مستمرا حتى اليوم الجمعة. ويتزامن ذلك مع دعوات من رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والذي أطاحت به الثورة الإسلامية في عام 1979، إلى مزيد من الاحتجاجات.

وقال ألكس فاتانكا مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "المسألة ليست انهيار الريال فحسب، وإنما انهيار للثقة".